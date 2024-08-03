В «Баварии» высказались о трансфере полузащитника Жоау Пальиньи из «Фулхэма»

Спортивный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен прокомментировал трансфер полузащитника «Фулхэма» Жоау Пальиньи.

29-летний футболист перешёл в мюнхенский клуб в июле 2024 года. Сумма трансфера составила € 51 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает Пальинью в € 55 млн.

«Признаюсь честно, я был очень рад, что Жоау наконец-то здесь. Мы были убеждены в этом ещё в прошлом году. И наша убеждённость не изменилась. Прошлый год был печальным. Он был с нами, уже прошёл медицинский тест, уже чувствовал себя как дома, уже приехал. А потом на последних нескольких метрах, в этот короткий период, когда «Фулхэм» не мог найти замену, трансфер не состоялся. Я рад, что теперь он здесь. Думаю, он усилит команду. Приятно, просто приятно», — приводит слова Дризена Sky Sports.

Пальинья в прошлом сезоне сыграл 39 матчей, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.