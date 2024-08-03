Глава судейского комитета РФС: куда и в каком статусе к Черчесову пригласить Мажича?

Председатель судейского комитета и Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС Павел Каманцев высказался о словах российского тренера Станислава Черчесова в сторону руководителя департамента судейства Милорада Мажича.

— После 1-го тура возмутился Черчесов: «Я вообще никогда не обсуждал судей, но Мажича можно нам сюда пригласить, чтобы он нам рассказал? Всё время за него кто‑то говорит. Пускай он здесь расскажет. Вчера на матче «Локомотива» два пенальти могли дать, но не дали». Вы не в курсе, будет какой-то фидбэк от Милорада?

— Я просто не понимаю, куда и в каком статусе к Черчесову надо пригласить Мажича. В Казахстан? Если имеется в виду приглашение на ТВ, это всегда вопрос формата. Это всё равно что позвать тренера, чтобы он объяснил вообще всё. Должна быть какая-то повестка. Если Мажич начнёт объяснять абсолютно все правила, это кому-то будет интересно? Кажется, Чернов после встречи «Спартака» с руководителями судейского корпуса сказал, что ему было безумно скучно и он чуть не заснул. Правила игры и их разъяснения — это всё-таки не топ новостей и интересов болельщиков. Если бы это было так, мы бы давно сделали с «Матч ТВ» передачу, которая рвала бы все рейтинги.

После 1-го тура в аккаунте РФС вышло видео, где были подробно объяснены решения Москалёва в матче «Локомотива», о котором говорит Черчесов. У нас нет никакой закрытости. Но просто приходить и рассказывать то, что интересно очень узкой части аудитории — зачем? Мы и в прошлом сезоне давали много разъяснений, и в этом даём — в чуть другом формате: на сайте и соцсетях РФС, со всеми подробностями. Это мировая практика. Я лично не вижу требований болельщиков срочно вернуть им разъяснения правил игры. У комментариев судейского департамента и ЭСК достойные просмотры для этой ниши, но это не миллионы просмотров. Сказать, что все с придыханием ждут анализа судейства, нельзя. А это ведь фактически разъяснения Мажича и есть — только с видео. Мне кажется, для восприятия правильности судейских решений такой формат гораздо лучше, чем куда-то прийти и на словах объяснять руку Кукурельи. Без видеоряда это в принципе невозможно, — сказал Каманцев корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.