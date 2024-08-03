Глава судейского комитета РФС сравнил пробег арбитров и самых выносливых игроков РПЛ

Председатель судейского комитета и Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС Павел Каманцев ответил на вопрос о пробеге арбитров на матчах чемпионата России.

— Сколько километров в среднем пробегает за матч главный арбитр РПЛ?

— Эти данные публикуются нашими статистическими партнёрами. В 1-м туре больше всех пробежал наш молодой арбитр Егор Егоров — 12 400 м. Если сравнивать с игроками, это показатель уровня Глебова или Пруцева. Понятно, что у футболистов и судей беговая работа разного рода: игроки совершают финты и ведут борьбу. Но это не отменяет того факта, что арбитры тоже бегают много. Карасёв, например, в первом матче пробежал чуть больше 9 км, но километраж зависит не только от физической формы, но и от характера матча. Кроме того, за счёт опыта судья может сэкономить силы, просто выбрав правильную позицию. А те, кто моложе или всего второй раз судят в РПЛ, вынуждены бегать больше, чтобы застраховать себя, заняв суперправильную позицию. К сожалению, Егорову в 1-м туре это не совсем удалось — VAR дважды его поправил. Но в целом можно сказать, что этот арбитр перспективный и будет расти. Физическая форма у него одна из лучших, — сказал Каманцев корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.