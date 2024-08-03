Глава судейского комитета РФС Каманцев: арбитры тоже страдают от изоляции России

Председатель судейского комитета и Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте РФС Павел Каманцев ответил на вопрос о влиянии изоляции российского футбола со стороны УЕФА на отечественных рефери.

— Судьи от этой изоляции сильно страдают?

— Безусловно, все страдают. Деньги — это важно, но у каждого есть мечта оказаться на самых высоких соревнованиях в любом статусе. Каким бы ни был наш чемпионат, плей-офф Лиги чемпионов сложно переоценить в плане атмосферы, чувства сопричастности и своего следа в истории. Конечно, что-то мы теряем. Но стараемся использовать это время для подготовки нового поколения высокого уровня. Чтобы, когда мы вернёмся, нам было что предложить ФИФА, — рассказал Каманцев корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В феврале 2022 года руководство УЕФА приняло вызванное политическими причинами решение об отстранении всех российских клубов и сборных от международных турниров. Арбитры из России также перестали получать назначения на международные матчи, хотя официальных заявлений об их отстранении не было.