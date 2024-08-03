Потасовка Франции и Аргентины на ОИ, Рублёв покинул турнир в Вашингтоне. Главное к утру

Сборная Франции обыграла сборную Аргентины (1:0) в четвертьфинале футбольного турнира на Олимпиаде-2024 в Париже, после чего завязалась массовая потасовка, российский теннисист Андрей Рублёв проиграл американцу Фрэнсису Тиафо со счётом 4:6, 6:7 и покинул турнир в Вашингтоне, нападающий Фёдор Чалов провёл первую тренировку с греческим ПАОКом. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».