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3 августа главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты Олимпиады, результаты PFL 7

Потасовка Франции и Аргентины на ОИ, Рублёв покинул турнир в Вашингтоне. Главное к утру
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Сборная Франции обыграла сборную Аргентины (1:0) в четвертьфинале футбольного турнира на Олимпиаде-2024 в Париже, после чего завязалась массовая потасовка, российский теннисист Андрей Рублёв проиграл американцу Фрэнсису Тиафо со счётом 4:6, 6:7 и покинул турнир в Вашингтоне, нападающий Фёдор Чалов провёл первую тренировку с греческим ПАОКом. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Матч Франция — Аргентина на Олимпиаде-2024 завершился массовой потасовкой.
  2. Рублёв не смог выйти в полуфинал турнира в Вашингтоне, проиграв Фрэнсису Тиафо.
  3. Фёдор Чалов провёл первую тренировку с ПАОКом после перехода.
  4. Денис Гольцов победил Тима Джонсона в первом раунде главного боя PFL 7.
  5. Арина Соболенко победила Викторию Азаренко в четвертьфинале WTA-500 в Вашингтоне.
  6. Стал известен первый поединок бойцовского турнира Бетербиев — Бивол.
  7. «Мне нечего терять». Джокович прокомментировал предстоящий финал Олимпиады с Алькарасом.
  8. Медведев и Сафиуллин, Рублёв и Хачанов сыграют в парах на «Мастерсе» в Монреале.
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