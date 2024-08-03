Потасовка Франции и Аргентины на ОИ, Рублёв покинул турнир в Вашингтоне. Главное к утру
Сборная Франции обыграла сборную Аргентины (1:0) в четвертьфинале футбольного турнира на Олимпиаде-2024 в Париже, после чего завязалась массовая потасовка, российский теннисист Андрей Рублёв проиграл американцу Фрэнсису Тиафо со счётом 4:6, 6:7 и покинул турнир в Вашингтоне, нападающий Фёдор Чалов провёл первую тренировку с греческим ПАОКом. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Матч Франция — Аргентина на Олимпиаде-2024 завершился массовой потасовкой.
- Рублёв не смог выйти в полуфинал турнира в Вашингтоне, проиграв Фрэнсису Тиафо.
- Фёдор Чалов провёл первую тренировку с ПАОКом после перехода.
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