«Мнения разделились». Глава судейского комитета РФС Каманцев о руке Кукурельи на Евро-2024

Председатель судейского комитета и Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС Павел Каманцев поделился мнением относительно эпизода с игрой рукой в своей штрафной защитника сборной Испании Марка Кукурельи во время матча 1/4 финала Евро-2024 с Германией (2:1).

— Главный судейский хайлайт чемпионата — рука Кукурельи. Объясните как специалист, почему это — не пенальти?

— Среди арбитров мнения разделились. Слышал, что ссылались на некие разъяснения и указания УЕФА, которые давались судьям непосредственно перед стартом турнира. Непростой момент, есть критерии, говорящие, что это 11-метровый. Я думаю, самое правильное — это дождаться разъяснений УЕФА по этому поводу. Давать оценку действиям коллег было бы не совсем корректно, но сказать, что это однозначно пенальти или не пенальти, мы не можем. Эта ситуация обсуждалась на семинаре в РПЛ, в том числе с критериальным подходом, и мнения разделились, дискуссия была довольно сложной. Естественно, всем хотелось коллегу не то чтобы оправдать, но поддержать. Но, если использовать критериальный подход, это сложно сделать. Будем ждать разъяснений УЕФА по этому поводу. Думаю, они последуют, — рассказал Каманцев корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Возможно, официальная позиция УЕФА будет отражена в каком-то учебном материале.

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