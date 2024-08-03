Гвардиола иронично отреагировал на наложение штрафа на «Сити» за нарушение регламента АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола с иронией высказался о том факте, что английская Премьер-лига наложила на «горожан» штраф в размере £ 2,09 млн (€ 2,3 млн) за нарушение регламента чемпионата в части обязательств по своевременному началу и возобновлению матчей в двух последних сезонах.

«Я только что прочитал это в новостях. Я постараюсь сократить свои речи в перерыве!» — приводит слова Гвардиолы журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Подчёркивалось, что за последние два сезона «Манчестер Сити» затягивал начало матча или его возобновление 22 раза. Был случай, когда задержка составила 79 секунд, однако теперь она обойдётся «горожанам» в £ 100 000 (€ 118 000).

Гвардиола поддерживает «Бостон» в финале НБА: