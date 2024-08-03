Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола иронично отреагировал на наложение штрафа на «Сити» за нарушение регламента АПЛ

Гвардиола иронично отреагировал на наложение штрафа на «Сити» за нарушение регламента АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола с иронией высказался о том факте, что английская Премьер-лига наложила на «горожан» штраф в размере £ 2,09 млн (€ 2,3 млн) за нарушение регламента чемпионата в части обязательств по своевременному началу и возобновлению матчей в двух последних сезонах.

«Я только что прочитал это в новостях. Я постараюсь сократить свои речи в перерыве!» — приводит слова Гвардиолы журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Подчёркивалось, что за последние два сезона «Манчестер Сити» затягивал начало матча или его возобновление 22 раза. Был случай, когда задержка составила 79 секунд, однако теперь она обойдётся «горожанам» в £ 100 000 (€ 118 000).

Материалы по теме
«Манчестер Сити» оштрафован на £ 2 млн за нарушение регламента АПЛ — The Sun

Гвардиола поддерживает «Бостон» в финале НБА:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android