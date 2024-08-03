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Спортивный директор «Баварии»: в новом сезоне с нами снова придётся считаться

Спортивный директор «Баварии»: в новом сезоне с нами снова придётся считаться
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Спортивный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен выразил уверенность в том, что клуб сможет вернуться на прежний уровень в предстоящем сезоне.

«Мы находимся в середине подготовки и, конечно, всё ещё занимаемся планированием состава вместе с тренером. Ясно одно: прошлогодняя ситуация была не той, которой «Бавария» и мы лично можем быть довольными. Иногда подобные ситуации необходимы, чтобы задуматься над собой и набраться сил, и именно этим мы и занимаемся прямо сейчас. И я думаю, что в новом сезоне с нами снова придётся считаться – во всех отношениях», — приводит слова Дризена Sky Sports.

Напомним, в минувшем сезоне «Бавария» заняла третье место в Бундеслиге, уступив 18 очков ставшему чемпионом «Байеру».

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