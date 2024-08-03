Давид де Хеа может стать игроком «Фиорентины» — Николо Скира

Услуги 32-летнего бывшего вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа были предложены «Фиорентине». Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, испанский футболист просит контракт, рассчитанный до 2026 года, с заработной платой в размере € 2,5 млн в год плюс бонусы.

Ранее издание TEAMtalk сообщало, что де Хеа хочет зарабатывать от £ 4,2 млн (€ 4,9 млн) до £ 5 млн (€ 5,9 млн) в своём потенциальном новом клубе.

В июле 2023 года закончился контракт де Хеа с «Манчестер Юнайтед», с того момента 33-летний футболист остаётся в статусе свободного агента. За «красных дьяволов» испанский вратарь провёл 545 матчей во всех турнирах, 190 из которых он отыграл «на ноль». В этих встречах де Хеа пропустил 590 голов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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