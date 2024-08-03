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«ПСЖ» сделал официальное предложение по Хулиану Альваресу

«ПСЖ» сделал официальное предложение по Хулиану Альваресу
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«ПСЖ» сделал официальное предложение по аргентинскому нападающему «Манчестер Сити» Хулиану Альваресу, сообщает TyC Sports.

Напомним, также попытки подписать форварда предпринимает мадридский «Атлетико», причём сообщается, что «матрасники» добились наибольшего прогресса в переговорном процессе.

Альварес являлся членом сборной Аргентины на проходящей в эти дни Олимпиаде в Париже. Его команда уступила в четвертьфинале сборной Франции (0:1).

В минувшем сезоне 24-летний Альварес принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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