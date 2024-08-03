«ПСЖ» сделал официальное предложение по Хулиану Альваресу

«ПСЖ» сделал официальное предложение по аргентинскому нападающему «Манчестер Сити» Хулиану Альваресу, сообщает TyC Sports.

Напомним, также попытки подписать форварда предпринимает мадридский «Атлетико», причём сообщается, что «матрасники» добились наибольшего прогресса в переговорном процессе.

Альварес являлся членом сборной Аргентины на проходящей в эти дни Олимпиаде в Париже. Его команда уступила в четвертьфинале сборной Франции (0:1).

В минувшем сезоне 24-летний Альварес принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: