Хосеп Гвардиола высказался о влиянии Месси на МЛС

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о том, какое влияние на МЛС оказывает нападающий Лионель Месси, выступающий в составе «Интер Майами».

«Я думаю, что МЛС становится всё лучше и лучше. Сюда приходят играть такие люди, как Месси. Я слышал, что, когда Месси выступает на выезде, собираются целые стадионы, а количество проданных билетов увеличивается в три-четыре раза по сравнению с обычным временем. Виден эффект», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Аргентинский футболист выступает в составе «Интер Майами» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и 16 результативными передачами.

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