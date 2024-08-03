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В РФС рассказали, как изменились гонорары судей в РПЛ

В РФС рассказали, как изменились гонорары судей в РПЛ
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Председатель судейского комитета и Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС Павел Каманцев рассказал об изменениях в гонорарах судей, работающих в чемпионате России.

— Порядок оплаты у судей не меняется?
— Тема с повышением достигла своего логического конца. Если раньше мы шли лесенкой (последние 12 матчей, потом 20), то с этого сезона судьи получают повышенную оплату с первой игры. То есть все матчи чемпионата будут иметь одну ставку, повышенную.

— Напомните размер?
— 200 тысяч рублей за матч до вычета НДФЛ для главного арбитра и 100 тысяч — для ассистента.

— А «лесенка» эта как работала?
— Два года назад по максимальной ставке оплачивались только последние 12 туров. В прошлом сезоне — последние 20. А теперь она будет единой с 1-го по 30-й тур.

— С чем это было связано?
— Когда мы эту систему вводили, были времена финансовой неопределённости. С клубами договорились: давайте, чтобы это бремя сразу на вас не падало, увеличивать гонорар судьи поэтапно. А поскольку самые важные матчи, как правило, происходят под конец чемпионата, когда определяются призёры и вылетающие, в них зачастую работают арбитры, лучше всех зарекомендовавшие себя в сезоне. Соответственно, и оплаты они заслуживают повышенной. В этом вся логика, — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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