Радченко: «Зениту» всегда было непросто у себя дома играть с командой Карпина

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от предстоящего матча нынешних чемпионов России с «Ростовом» в 3-м туре РПЛ.

«Очень интересно посмотреть на «Ростов» на фоне «Зенита». Потому что для Карпина это важный и принципиальный матч, отсюда большая ротация в игре Кубка России с «Локомотивом». «Ростов» готовится во всеоружии, а «Зениту» всегда было непросто у себя дома играть с командой Карпина. Глушенков также будет доказывать перед Карпиным, но больший раздражитель для «Ростова» — это весь «Зенит», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Матч «Зенит» — «Ростов» пройдёт сегодня, 3 августа, и начнётся в 17:30 мск. В первых двух турах команда Сергея Семака одержала две победы с общим счётом 8:0. Ростовчане подходят к данному противостоянию с четырьмя очками.

Как сборная России играет при Карпине: