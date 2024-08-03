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Вратарь сборной Германии тер Штеген разочарован своей ролью на Евро-2024

Вратарь сборной Германии тер Штеген разочарован своей ролью на Евро-2024
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32-летний вратарь «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген поделился впечатлениями от чемпионата Европы — 2024.

— Лично я ожидал гораздо большего. Я хотел сыграть на этом чемпионате Европы. На командном уровне было ясно, что нам противостояла самая сильная команда турнира. Я поздравил своих одноклубников с победой в концовке матча.

— Кстати, это была рука Кукурельи (на последних минутах дополнительного времени матча 1/4 финала чемпионата Европы с Испанией. — Прим. «Чемпионата»)?
— Рука была. Это бесспорно. Дальше уже интерпретирует арбитр. Подобные вещи мы уже проходили и в прошлом году в Ла Лиге. В таких случаях арбитру крайне сложно принять нужное решение, — приводит слова тер Штегена интернет-издание AS.

Чемпионат Европы в Германии проходил с 14 июня по 14 июля. Победу в нём одержала сборная Испании, которая в финале обыграла Англию со счётом 2:1.

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