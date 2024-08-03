Вратарь Аргентины — о потасовке с французами: некоторые не знают, как праздновать победу

Вратарь олимпийской сборной Аргентины Херонимо Рульи высказался относительно стычки с французскими футболистами, произошедшей после четвертьфинального матча мужского футбольного турнира Олимпиады-2024. «Трёхцветные» одержали победу со счётом 1:0.

«Когда есть футболисты, неумеющие побеждать, случается то, что случается. Думаю, что подобного можно было бы избежать, никому не симпатична сложившаяся картина.

Мы, аргентинцы, знаем, что когда ты побеждаешь, то празднуешь вместе со своими людьми, а когда проигрываешь, то утешаешь соперника и уходишь с поля. Думаю, они что-то держали внутри на протяжении долгого времени, а теперь решили выпустить это», — приводит слова Рульи TyC Sports.

Единственный гол в матче на пятой минуте забил Жан-Филипп Матета. В полуфинале футбольного турнира Олимпиады-2024 Франция встретится со сборной Египта. Игра состоится 5 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. В другом полуфинале сборная Марокко встретится с Испанией.

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