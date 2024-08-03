Вратарь «Ман Сити» Эдерсон не перейдёт в «Аль-Иттихад», клуб нашёл другого игрока — Романо

Вратарь «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Эдерсон не станет игроком «Аль-Иттихада», сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, саудовский клуб подписал документы для перехода сербского голкипера «Мальорки» Предрага Райковича. Сообщается, что трансфер будет стоить € 11 млн. Соответственно, переход бразильца невозможен.

Эдерсон выступает в составе «Манчестер Сити» с 2017 года. За этот период он принял участие в 332 матчах во всех турнирах, в 155 из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.