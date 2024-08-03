Фанаты «Кёльна» исполнили традиционную песню в соборе перед стартом Второй Бундеслиги

Пресс-служба «Кёльна» в официальных соцсетях клуба опубликовала видео, на котором фанаты команды провели традиционный ритуал перед стартом нового сезона.

На видеоролике болельщики заполонили знаменитый собор Kölner Dom, чтобы спеть песню в честь любимой команды.

«Чемпионат» предлагает посмотреть необычную акцию с участием фанатов немецкого клуба:

Тем не менее самой команде данный ритуал не помог. Вчера, 2 августа, «Кёльн» уступил в 1-м туре Второй Бундеслиги «Гамбургу» со счётом 1:2.

Напомним, в минувшем сезоне «козлы» вылетели из элитного дивизиона, заняв предпоследнее, 17-е место с 27 очками, став командой, забившей меньше всего голов в сезоне-2023/2024 Бундеслиги (28).

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