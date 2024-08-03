Фанаты «Кёльна» исполнили традиционную песню в соборе перед стартом Второй Бундеслиги
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Пресс-служба «Кёльна» в официальных соцсетях клуба опубликовала видео, на котором фанаты команды провели традиционный ритуал перед стартом нового сезона.
На видеоролике болельщики заполонили знаменитый собор Kölner Dom, чтобы спеть песню в честь любимой команды.
«Чемпионат» предлагает посмотреть необычную акцию с участием фанатов немецкого клуба:
Тем не менее самой команде данный ритуал не помог. Вчера, 2 августа, «Кёльн» уступил в 1-м туре Второй Бундеслиги «Гамбургу» со счётом 1:2.
Напомним, в минувшем сезоне «козлы» вылетели из элитного дивизиона, заняв предпоследнее, 17-е место с 27 очками, став командой, забившей меньше всего голов в сезоне-2023/2024 Бундеслиги (28).
Германия — Вторая Бундеслига . 1-й тур
02 августа 2024, пятница. 21:30 МСК
Кёльн
Кёльн
Окончен
1 : 2
Гамбург
Гамбург
0:1 Кёнигсдёрффер – 6' 0:2 Кёнигсдёрффер – 35' 1:2 Майна – 78'
Необычные названия футбольных клубов:
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