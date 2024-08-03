Чемпионат России по футболу: расписание 3-го тура сезона-2024/2025

Сегодня, 3 августа, стартует 3-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.
РПЛ, сезон-2024/2025, 3-й тур.
3 августа, суббота:
15:00 мск. «Акрон» — «Динамо» (Москва).
17:30 мск. «Зенит» — «Ростов».
20:00 мск. «Рубин» — «Химки».
4 августа, воскресенье:
15:30 мск. ЦСКА — «Оренбург».
17:30 мск. «Факел» — «Краснодар».
20:30 мск. «Динамо» (Махачкала) — «Пари Нижний Новгород».
20:30 мск. «Ахмат» — «Локомотив».
5 августа, понедельник:
20:00 мск. «Спартак» — «Крылья Советов».
После двух туров Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший шесть очков. На второй строчке располагается московское «Динамо», также заработавшее шесть очков. Замыкает тройку лидеров ЦСКА (четыре очка).
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