Интересующий «Барселону» Нико Уильямс отказался от перехода в «ПСЖ» — Sport.es

22-летний крайний нападающий «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс ответил отказом «ПСЖ» на предложение перейти во французский гранд. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в «ПСЖ» убеждены, что испанский футболист не покинет «Атлетик» в нынешнем сезоне. Однако Уильямс по-прежнему находится в сфере интересов «Барселоны», крайне заинтересованной в его услугах. В каталонском клубе считают, что история с трансфером Уильямса на текущий момент не является завершённой.

В минувшем сезоне Уильямс принял участие в 48 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых отметился 10 голами и 24 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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