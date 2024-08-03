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Глава комитета арбитров РФС Каманцев: Егоров-младший добреньким тоже не будет

Глава комитета арбитров РФС Каманцев: Егоров-младший добреньким тоже не будет
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Председатель судейского комитета и Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС Павел Каманцев выразил уверенность, что молодой арбитр Егор Егоров, сын известного судьи Игоря Егорова, сможет потянуть уровень судейства в РПЛ.

— Игорь Егоров был одним из самых жёстких рефери России. Сын такой же?
— Разница между поколениями всё же играет роль, мы отличаемся от своих родителей. Они жили в одно время, мы живём в другое. Сегодня людей до 45 лет называют «молодой человек». Кажется, в целом характеры у людей стали мягче. Но вообще среди судей нет мягких людей. Егоров-младший — человек футбольный, со светлой головой. Думаю, добреньким он тоже не будет. РПЛ — такое место, где нужно уметь быть жёстким. Возможно, он будет не таким жёстким, как отец, но адекватным ситуации, — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, в минувшем сезоне 31-летний Егор Егоров установил рекорд, дебютировав в Первой лиге и тут же пойдя на повышение в РПЛ, где отработал матч 30-го тура между «Рубином» и «Сочи».

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