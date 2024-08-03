Агкацев ответил на вопрос о главном конкуренте «Краснодара» в нынешнем сезоне

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев ответил на вопрос, какая команда является главным конкурентом «быков» в нынешнем сезоне чемпионата России.
«Главный конкурент «Краснодара» в чемпионате? В начале сезона все конкуренты», — приводит слова Агкацева «РБ Спорт».
После двух туров Российской Премьер-Лиги «Краснодар» набрал два очка и на текущий момент занимает 10-е место. В 3-м туре чемпионата России подопечные Мурада Мусаева встретятся с воронежским «Факелом». Матч состоится 4 августа и пройдёт на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.
По итогам минувшего сезона РПЛ «Краснодар» занял второе место, набрав 56 очков. На первой строчке расположился «Зенит» (57 очков).
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