Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зотов — о матче с ЦСКА: приложим все силы, чтобы обыграть московскую команду

Зотов — о матче с ЦСКА: приложим все силы, чтобы обыграть московскую команду
Комментарии

Правый защитник «Оренбурга» Георгий Зотов высказался о грядущем матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА, который состоится завтра, 4 августа.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 15:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У нас игра с ЦСКА, но мы улетаем в Оренбург, а потом вновь прилетаем в Москву. Мы будем прикладывать все силы, чтобы обыграть вторую московскую команду», — сказал Зотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Матч ЦСКА — «Оренбург» пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30 по московскому времени.

После двух туров Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал четыре очка и занимает пятое место. ЦСКА также заработал четыре очка, но располагается на третьей строчке.

Материалы по теме
Деограсия рассказал, в какой футбол «Оренбург» собирается играть в матче с ЦСКА

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android