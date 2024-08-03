Зотов — о матче с ЦСКА: приложим все силы, чтобы обыграть московскую команду

Правый защитник «Оренбурга» Георгий Зотов высказался о грядущем матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА, который состоится завтра, 4 августа.

«У нас игра с ЦСКА, но мы улетаем в Оренбург, а потом вновь прилетаем в Москву. Мы будем прикладывать все силы, чтобы обыграть вторую московскую команду», — сказал Зотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Матч ЦСКА — «Оренбург» пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30 по московскому времени.

После двух туров Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал четыре очка и занимает пятое место. ЦСКА также заработал четыре очка, но располагается на третьей строчке.

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