Игроком «Ман Сити» Филлипсом интересуется «Галатасарай» — The Sun

Полузащитник «Манчестер Сити» Калвин Филлипс может перейти в «Галатасарай», сообщает интернет-издание The Sun.

По информации источника, турецкий клуб заинтересован в трансфере игрока. Они обратились к кандидатуре Филлипса после того, как получили отказ от «Манчестер Юнайтед» по переходу полузащитника команды Скотта Мактоминея. Сообщается, что игроком «горожан» интересовались «Рома», «РБ Лейпциг» и «РБ Зальцбург».

«Манчестер Сити» подписал воспитанника «Лидс Юнайтед» Калвина Филлипса в июне 2022 года. Сделка обошлась «горожанам» в € 48,7 млн. Контракт с полузащитником сборной Англии рассчитан на шесть лет. В январе 2024 года Филлипс на правах аренды перешёл в «Вест Хэм». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.