Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Итальянский гранд поборется с «Вест Хэмом» за подписание Ван-Биссаки — FI

Итальянский гранд поборется с «Вест Хэмом» за подписание Ван-Биссаки — FI
Аудио-версия:
Комментарии

Миланский «Интер» составит конкуренцию «Вест Хэму» в борьбе за подписание контракта с 26-летним правым защитником «Манчестер Юнайтед» Аароном Ван-Биссакой. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, сам футболист склоняется к тому, чтобы продолжить карьеру за пределами Англии. Подчёркивается, что «красные дьяволы» хотят выручить £ 15 млн (€ 17,5 млн) с продажи Ван-Биссаки, однако «молотобойцы» готовы заплатить £ 10 млн (€ 11,7 млн).

В минувшем сезоне защитник принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Материалы по теме
«МЮ» намерен предложить «Интеру» Ван-Биссаку за трансфер Думфриса — Daily Mail

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android