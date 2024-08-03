Итальянский гранд поборется с «Вест Хэмом» за подписание Ван-Биссаки — FI

Миланский «Интер» составит конкуренцию «Вест Хэму» в борьбе за подписание контракта с 26-летним правым защитником «Манчестер Юнайтед» Аароном Ван-Биссакой. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, сам футболист склоняется к тому, чтобы продолжить карьеру за пределами Англии. Подчёркивается, что «красные дьяволы» хотят выручить £ 15 млн (€ 17,5 млн) с продажи Ван-Биссаки, однако «молотобойцы» готовы заплатить £ 10 млн (€ 11,7 млн).

В минувшем сезоне защитник принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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