В РФС рассказали, кто из российских судей мог бы получить назначения на Евро-2024

Председатель судейского комитета и Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС Павел Каманцев назвал действующих российских арбитров, которые могли бы работать на прошедшем чемпионате Европы—2024 в Германии.

— Если бы не изоляция российского футбола, кто из судей мог бы претендовать на Евро? Карасёв — по умолчанию?

— Обычно от одной страны приглашается один главный арбитр. Скорее всего, от России это был бы Карасёв. Наверное, могли бы ещё кого-то привлечь на VAR — например, Иванова. Или Сухого — сегодня это один из лучших видеоассистентов России, — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, на нынешний сезон РПЛ в качестве главных арбитров были заявлены Алексей Амелин (Тула), Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), Ян Бобровский (Санкт-Петербург), Евгений Буланов (Саранск), Егор Егоров (Нижний Новгород), Ранэль Зияков (Набережные Челны), Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), Василий Казарцев (Санкт-Петербург), Сергей Карасев (Москва), Евгений Кукуляк (Калуга), Павел Кукуян (Сочи), Кирилл Левников (Санкт-Петербург), Артем Любимов (Санкт-Петербург), Виталий Мешков (Дмитров), Владимир Москалёв (Воронеж), Роман Сафьян (Москва), Алексей Сухой (Люберцы), Сергей Цыганок (Калининград), Сергей Чебан (Москва), Михаил Черемных (Пермь), Артём Чистяков (Азов), Павел Шадыханов (Москва) и Рафаэль Шафеев (Волгоград).