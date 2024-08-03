Вратарь «Динамо» Лещук пропустит матч с «Акроном» в РПЛ из-за травмы

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук пропустит матч с «Акроном» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги из-за травмы.

«У Игоря Лещука повреждение четырёхглавой мышцы левого бедра, он пропустит матч с «Акроном». Планируется, что Игорь вернётся в общую группу на следующей неделе», — приводит слова пресс-службы «Динамо» «Матч ТВ».

28-летний голкипер Игорь Лещук является воспитанником клубной академии московского «Динамо», за главную команду бело-голубых выступает с 2018 года. В прошедшем сезоне-2023/2024 на счету Лещука 20 матчей за клуб во всех турнирах с 29 пропущенными мячами, шесть игр вратарь сыграл «на ноль».

После 2-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, набрав шесть очков.