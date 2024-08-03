«Против нас никому не будет просто». Игрок «Оренбурга» Башич — о матче с ЦСКА

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич высказался о предстоящем матче с ЦСКА в 3-м туре Российском Премьер-Лиги.

«Что касается предстоящей игры с ЦСКА, то будет тяжёлый матч. Но нужно стараться и попробовать выиграть. Мы показали, что против нас никому не будет просто. Нужно заслужить победу, потому что мы много бегаем, играем за спину и используем контратаки, поэтому всем будет тяжело», — сказал Башич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Матч ЦСКА — «Оренбург» пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30 по московскому времени.

После двух туров Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал четыре очка и занимает пятое место. ЦСКА также заработал четыре очка, но располагается на третьей строчке.