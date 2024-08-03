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Ламин Ямаль опубликовал совместное фото с сыном Криштиану Роналду

Ламин Ямаль опубликовал совместное фото с сыном Криштиану Роналду
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Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль поделился фотографией с Криштиану Роналду-младшим, являющимся сыном известного португальского футболиста Криштиану Роналду, ранее выступавшего в составе мадридского «Реала».

Фото: Аккаунт Ламина Ямаля в соцсети Х (ранее Twitter)

Испанский нападающий на текущий момент находится в отпуске, который проводит на юге Португалии, в Алгарве.

В минувшем сезоне 17-летний футболист принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.

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