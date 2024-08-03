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Довбик неуважительно высказался о «Жироне» после перехода в «Рому»

Довбик неуважительно высказался о «Жироне» после перехода в «Рому»
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Нападающий «Ромы» и сборной Украины Артём Довбик высказался о своём переходе в итальянский клуб из «Жироны».

«Всё будет по-другому. «Жирона» — небольшая команда в Испании, а вот «Рома» — очень важный клуб в Италии с богатой историей. Всё будет иначе. Я знаю, что на меня будет оказываться давление, но футбол без давления — это не футбол», — приводит слова Довбика интернет-издание Mundo Deportivo.

В минувшем сезоне Довбик принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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