Расписание матчей РПЛ 3 августа

Сегодня, 3 августа, в 3-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоятся три матча. Представляем вашему вниманию расписание встреч, которые пройдут в указанный день.

15:00 мск. «Акрон» — «Динамо» (Москва).

17:30 мск. «Зенит» — «Ростов».

20:00 мск. «Рубин» — «Химки».

После двух туров Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший шесть очков. На второй строчке располагается московское «Динамо», также заработавшее шесть очков. Замыкает тройку лидеров ЦСКА (четыре очка).

По итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.

Материалы по теме Эксклюзив В РФС рассказали, как изменились гонорары судей в РПЛ

Самые титулованные футбольные клубы России: