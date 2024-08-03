Веденеев: «Зениту» придётся попотеть в игре с «Ростовом»

Бывший футболист Сергей Веденеев высказался о предстоящем матче между «Зенитом» и «Ростовом» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Зениту» будет непросто с «Ростовом». Питерцы до этого играли с командами, у которых были проблемы. «Зенит» быстро забивал в первом тайме, а после играл раскованно. «Ростов» всегда физически хорошо подготовлен, прессингует. Придётся попотеть.

По первым матчам сложно сказать, будет ли Глушенков дальше так играть — оборона у соперников была плохой. Где-то ему и везёт. Но он забил голы без сопротивления. С каждым матчем ему будет больше уделяться внимания со стороны обороны», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матч «Зенит» — «Ростов» пройдёт сегодня, 3 августа, и начнётся в 17:30 мск. В первых двух турах команда Сергея Семака одержала две победы с общим счётом 8:0. Ростовчане подходят к данному противостоянию с четырьмя очками.