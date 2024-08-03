В «Ахмате» заявили, что Самородов прошёл медобследование для перехода

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев рассказал, на какой стадии находится трансфер казахстанского нападающего Максима Самородова.

«Самородов находится в расположении клуба. Он уже прошёл медицинское обследование. В ближайшее время будет официальное объявление», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В сезоне-2024 чемпионата Казахстана 22-летний Максим Самородов провёл 13 матчей за «Актобе», в которых забил пять мячей и сделал две голевые передачи. Также на его счету две игры в Лиге конференций. Результативными действиями нападающий не отметился. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 1,2 млн.

«Ахмат» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала два очка за две игры.

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