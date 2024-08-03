В «Ахмате» прокомментировали информацию об интересе «Крыльев» к Олейникову

Советник президента по спортивным вопросам «Ахмата» Руслан Газзаев отреагировал на информацию об интересе «Крыльев Советов» к 25-летнему крайнему нападающему грозненского клуба Ивану Олейникову.

«По Олейникову лучше задать вопрос в Самару. Когда будет что-то официальное от них, тогда я смогу ответить. Пока слухи и пожелания не хотелось бы комментировать», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Олейников выступает в составе «Ахмата» с лета 2022 года. За этот период он принял участие в 67 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,3 млн.

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