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«Пеп на диете». Гвардиола пошутил по поводу прозвища тренера «Челси» Энцо Марески

«Пеп на диете». Гвардиола пошутил по поводу прозвища тренера «Челси» Энцо Марески
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, как он относится к тому, что некоторые люди называют наставника «Челси» Энцо Мареску «Пепом на диете».

«Пеп на диете»? Это всё из-за волос и из-за бороды.

Он невероятно хороший человек, так же как и члены его семьи. Энцо проделал действительно отличную работу в «Лестере», а сейчас тренирует команду, которая входит в пятёрку-шестёрку лучших команд Англии. Я желаю ему всего наилучшего, потому что он этого заслуживает», — приводит слова Гвардиолы Goal.

Напомним, с 2022 по 2023 год Мареска работал в качестве помощника Гвардиолы в «Манчестер Сити». С 2020 по 2021 год итальянский специалист возглавлял молодёжную команды «горожан». Контракт Марески с «Челси» рассчитан до лета 2029 года.

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