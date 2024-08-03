«Пеп на диете». Гвардиола пошутил по поводу прозвища тренера «Челси» Энцо Марески

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, как он относится к тому, что некоторые люди называют наставника «Челси» Энцо Мареску «Пепом на диете».

«Пеп на диете»? Это всё из-за волос и из-за бороды.

Он невероятно хороший человек, так же как и члены его семьи. Энцо проделал действительно отличную работу в «Лестере», а сейчас тренирует команду, которая входит в пятёрку-шестёрку лучших команд Англии. Я желаю ему всего наилучшего, потому что он этого заслуживает», — приводит слова Гвардиолы Goal.

Напомним, с 2022 по 2023 год Мареска работал в качестве помощника Гвардиолы в «Манчестер Сити». С 2020 по 2021 год итальянский специалист возглавлял молодёжную команды «горожан». Контракт Марески с «Челси» рассчитан до лета 2029 года.

Гвардиола поддерживает «Бостон» в финале НБА: