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«Акрон» — «Динамо»: во сколько начнётся матч 3-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Акрон» — «Динамо»: во сколько начнётся матч 3-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 3 августа, состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между тольяттинским «Акроном» и московским «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Шадыханов из Москвы. Стартовый свисток раздастся в 15:00 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Акрон» имеет три очка после первых двух туров и занимает девятое место в турнирной таблице. «Динамо» идёт на второй строчке, одержав на старте две победы и набрав шесть очков.

Отметим, что это будет первый домашний матч для «Акрона» в РПЛ в истории клуба.

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