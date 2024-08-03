Вратарь «Ростова» Ханкич: здесь чувствую себя в безопасности больше, чем в Австрии

Вратарь «Ростова» Хидает Ханкич высказался о решении перейти в российский клуб.

— Есть некоторые политические моменты, из‑за которых футболисты отказываются ехать в Россию.

— В «Ботеве», в котором я играл, владельцем был русский бизнесмен, все шеф‑скауты были русскими. Мой лучший друг агент Тимур Дагуев, шеф‑скаут Сергей Волох, Герман Чистяков, который был директором «Анжи», — русские, я их очень ценю, у них мышление такое же, как и у меня. У них есть моральные ценности, которые я уважаю, и из‑за этого я всегда смотрю на Россию и людей здесь иначе, чем остальные.

— Вы чувствуете себя здесь в безопасности?

— 100%. В Ростове я чувствую себя в безопасности больше, чем в Австрии, даже когда тренируюсь допоздна. В России я чувствую себя хорошо, — приводит слова Ханкича «Матч ТВ».