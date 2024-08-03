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Глава комитета арбитров РФС рассказал, сколько зарабатывают молодые судьи в России

Глава комитета арбитров РФС рассказал, сколько зарабатывают молодые судьи в России
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Председатель судейского комитета и Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС Павел Каманцев высказался о зарплатах молодых судей в российском футболе.

— С каких зарплат стартуют молодые судьи?
— Они начинают работать в своих региональных федерациях, а там разброс зарплат по России довольно большой. В Петербурге, в Москве и МО одни деньги, в регионах — другие. Но в последние годы все зарплаты неуклонно повышались. Сейчас в молодёжном первенстве начинают с 10 и больше тысяч рублей за матч. Да, это не те деньги, которые позволяют молодому человеку полноценно жить, по крайней мере, в столице, но они уже компенсируют какие-то затраты. Чтобы зарабатывать на уровне профессионала и не нуждаться в дополнительной работе, нужно стремиться в Первую лигу, в РПЛ, — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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