В РФС рассказали о перспективах женщин-арбитров в РПЛ

Председатель судейского комитета и Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС Павел Каманцев ответил на вопрос относительно перспективы женщин-арбитров в российском футболе.

— Резонансная история с Тихоновым и Опейкиной не повлияет на перспективы женщин-арбитров в российском футболе?

— Вообще никоим образом. Это просто было высказывание Тихонова, который негативно оценил качество судейства. Мы пересмотрели матч и нашли всего одну неверно предъявленную жёлтую карточку. Да, это ошибка, но не такого формата и характера, чтобы это выносить на широкое обсуждение. Резонанс произошёл из-за того, что Вера — девушка. В следующем матче арбитр-мужчина совершил две ключевые ошибки против «Енисея», и это не вызвало такого шума. Мы не гордимся этим, нет. Это просто соотношение на короткой дистанции качества работы мужчины и женщины. И те, и те могут ошибаться. Вера растёт как судья и, возможно, дорастёт до основного списка РПЛ. Всё зависит только от неё. Но искусственно это делать, только по гендерному признаку или нашумевших высказываний, я оснований не вижу. Всё нужно доказывать своей работой.

— Сейчас она в какой обойме?

— Вера входит в список Первой лиги и может работать резервным и на VAR в РПЛ, а также главным арбитром в Кубке. Обслуживание матчей Премьер-Лиги в поле — это пока будущее. Насколько отдалённое, зависит от самой Веры.

— Кто-то ещё из девушек-судей есть на подходе к РПЛ?

— Курочкина уже работала в РПЛ как ассистент. Это первая женщина-арбитр, которая достигла этого уровня. Есть несколько девушек с потенциалом. Радует, что всё больше девочек у нас сдают усложнённый физический тест и получают допуск до мужских соревнований. Думаю, в перспективе трёх-четырёх лет кто-то из них может выстрелить. Но сейчас выделять кого-то как более перспективных мне бы не хотелось. Им ещё предстоит длинный путь. Вера пока имеет большой отрыв от них, — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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