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Глава комитета арбитров РФС Каманцев: Китай заинтересован в приглашении российских судей

Глава комитета арбитров РФС Каманцев: Китай заинтересован в приглашении российских судей
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Председатель судейского комитета и Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС Павел Каманцев высказался на тему приглашения российских судей в Китай.

— История с китайскими судьями развивается?
— Китайская сторона заинтересована в приглашении наших судей. Но вы сами знаете: Китай — это большая машина, в том числе бюрократическая. Поэтому всё идёт своим чередом. Предсказать развитие событий мне сложно, поскольку опыта взаимоотношений с Китаем у нас не много. Но я думаю, что конечный успех неминуем, потому что заинтересованность в этом с обеих сторон высокая. Опять-таки, у нас есть положительный опыт адаптации офсайдных линий, и в Китае этот опыт высоко оценён. Сейчас китайцы к нам везут свои системы VAR на тестирование. Судейство в этом обмене опытом тоже планируется, — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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