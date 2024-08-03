Игрок «Спартака» Зиньковский: видно, что у Барко хороший уровень

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский поделился мнением об аргентинском новичке красно-белых Эсекьеле Барко.

«Мы ещё не так много с Барко потренировались. Всего лишь неделю. Но видно, что у него хороший уровень. Он и в матче с «Химками» это показал. Уверен, что он поможет нам в чемпионате и в дальнейших играх. Будем рады, чтобы он больше забивал и побыстрее адаптировался», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в матче 2-го тура чемпионата России с «Химками» (3:1) Барко отметился голом со штрафного.

В ближайшем матче «Спартак» примет самарские «Крылья Советов» в рамках 3-го тура РПЛ. Игра пройдёт 5 августа.

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