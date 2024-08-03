«Боруссия» Д заявила, что отпустила Фюллькруга на переговоры с другим клубом

Дортмундская «Боруссия» официально заявила, что отпустила 31-летнего нападающего Никласа Фюллькруга на переговоры с другим клубом. Ранее в СМИ появлялась информация, что немецкий футболист находится в шаге от перехода в «Вест Хэм Юнайтед».

Пресс-служба «шмелей» подчёркивает, что Фюллькруг покинул тренировочный лагерь команды в Бад-Рагаце.

Журналист Флориан Плеттенберг подчёркивал, что лондонский клуб заплатит за 31-летнего нападающего € 30 млн (€ 26 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 4 млн – в виде дополнительных выплат). Контракт с Фюллькругом рассчитан до 2027 года с возможностью продления ещё на сезон. Зарплата нападающего в новом клубе составит € 3 млн.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: