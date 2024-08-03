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Агент игрока ЦСКА Келлвена высказался об интересе к футболисту бразильского «Ботафого»

Агент игрока ЦСКА Келлвена высказался об интересе к футболисту бразильского «Ботафого»
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Футбольный агент Карлос Майнберг Нето, представляющий интересы защитника ЦСКА Келлвена, высказался об интересе «Ботафого» к игроку.

– Правда, что Келлвен мог перейти в «Ботафого»?
– Это слухи, Келлвен – игрок ЦСКА, и думает о следующем матче клуба.

– Как оцените форму футболиста после стартовых матчей РПЛ?
– Мне пока не удалось посмотреть матчи ЦСКА в этом сезоне, но Келлвен – большой профессионал и всегда выкладывается на 100%, — приводит слова Нето Metaratings.

Отметим, что 23-летний бразилец выступает за московский ЦСКА с сентября 2023 года после перехода из «Атлетико Паранаэнсе». На счету футболиста один гол и девять результативных передач в 32 матчах за российскую команду. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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