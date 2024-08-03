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Хамес Родригес расторг контракт с «Сан-Паулу» — Globo Esporte

Хамес Родригес расторг контракт с «Сан-Паулу» — Globo Esporte
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Бывший полузащитник «Реала» и «Баварии» Хамес Родригес расторг контракт с бразильским «Сан-Паулу», сообщает Globo Esporte.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что колумбиец хочет вернуться в Европу и играть на высоком уровне.

При этом сообщается, что игрок даже отказался от части подписных бонусов. Ранее прошла информация, что в услугах футболиста заинтересованы испанские «Атлетико» и «Бетис», а также итальянский «Лацио». Позже римляне опровергли интерес к колумбийцу.

Родригес перешёл в «Сан-Паулу» в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом был рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Родригеса в € 5 млн. В нынешнем клубном сезоне Родригес сыграл восемь матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

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