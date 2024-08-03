Луи ван Гал заявил, что «Бавария» обращалась к нему перед назначением Компани

Известный нидерландский специалист Луи ван Гал, борющийся с раком, рассказал, что «Бавария» обращалась к нему нынешним летом перед тем, как назначить Венсана Компани на пост нового главного тренера мюнхенского клуба.

«Мюнхенская «Бавария» интересовалась мной перед Компани. Но сейчас я не готов работать в качестве клубного тренера.

Национальные команды? Это всё ещё может произойти», — приводит слова ван Гала Voetbal International.

Напомним, 72-летний специалист возглавлял мюнхенский клуб с 2009 по 2011 год. За этот период под его руководством «Бавария» провела 96 матчей во всех турнирах, в которых 59 раз одержала победу, 18 раз сыграла вничью и 19 раз потерпела поражение.

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