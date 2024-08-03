Нападающий «Краснодара» Мозес — о Кордобе: главное — это команда, а не один Джон

Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан поделился мнением о форварде команды и сборной Колумбии Джоне Кордобе.

«Джон играет очень хорошо, и он важный игрок для команды. Но главное — это команда, а не один Джон. Есть Кордоба или нет, самое главное — команда», — приводит слова Мозеса «РБ Спорт».

Джон Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. Ранее в своей профессиональной карьере колумбийский форвард представлял такие команды, как «Гранада», «Майнц», «Герта» и «Кёльн». В минувшем сезоне футболист провёл за «быков» 32 матча во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 14 млн.