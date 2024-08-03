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«Зенит» — «Ростов»: во сколько начнётся матч 3-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 3 августа, состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Зенит» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступит Виталий Мешков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск.

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После двух туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали шесть очков и занимают первое место. «Ростов» после аналогичного количества матчей заработал четыре очка и располагается на четвёртой строчке.

В первом круге минувшего сезона Российской Премьер-Лиги команды сыграли вничью со счётом 1:1. Во втором круге санкт-петербургский клуб одержал победу со счётом 2:1.

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