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«Зенит» — «Ростов»: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го тура РПЛ начнётся в 17:30

«Зенит» — «Ростов»: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го тура РПЛ начнётся в 17:30
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Сегодня, 3 августа, состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Зенит» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступит Виталий Мешков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После двух туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали шесть очков и занимают первое место. «Ростов» после аналогичного количества матчей заработал четыре очка и располагается на четвёртой строчке.

В первом круге минувшего сезона Российской Премьер-Лиги команды сыграли вничью со счётом 1:1. Во втором круге санкт-петербургский клуб одержал победу со счётом 2:1.

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