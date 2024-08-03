Дуарте может быть включён в заявку «Спартака» на матч РПЛ с «Крыльями Советов» — источник

24-летний центральный защитник «Спартака» Алексис Дуарте восстановился после травмы и близок к возвращению в строй. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, парагвайский игрок завершает реабилитационные мероприятия по своему восстановлению и может быть включён в заявку красно-белых на матч 3-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов», который состоится 5 августа.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Дуарте не появлялся на поле. В последний раз в минувшем сезоне РПЛ центральный защитник выходил в матче 29-го тура РПЛ с «Рубином» (3:1).

Дуарте выступает в составе красно-белых с января 2023 года. За этот период он принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.