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Дуарте может быть включён в заявку «Спартака» на матч РПЛ с «Крыльями Советов» — источник

Дуарте может быть включён в заявку «Спартака» на матч РПЛ с «Крыльями Советов» — источник
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24-летний центральный защитник «Спартака» Алексис Дуарте восстановился после травмы и близок к возвращению в строй. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, парагвайский игрок завершает реабилитационные мероприятия по своему восстановлению и может быть включён в заявку красно-белых на матч 3-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов», который состоится 5 августа.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
05 августа 2024, понедельник. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
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В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Дуарте не появлялся на поле. В последний раз в минувшем сезоне РПЛ центральный защитник выходил в матче 29-го тура РПЛ с «Рубином» (3:1).

Дуарте выступает в составе красно-белых с января 2023 года. За этот период он принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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