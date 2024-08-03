Глава судейского комитета РФС: Безбородов и в 51 год работает — это уникальная ситуация

Председатель судейского комитета и Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС Павел Каманцев рассказал, в чём заключается уникальность арбитра Российской Премьер-Лиги Владислава Безбородова.

— ФИФА отменила возрастной ценз для рефери, который раньше составлял 45 лет. В России какой-то потолок есть?

— В чистом виде никаких планок давно нет. Безбородов и в 51 год работает и будет продолжать это делать, пока есть здоровье и качество. В отношении ассистентов существует негласный ценз: после 45 лет начинаем внимательнее наблюдать за ними, чтобы дать дорогу молодым. Но какого-то ограничения не существует ни для кого, в том числе для инспекторов. У нас Андрею Бутенко в этом году исполнилось 70 лет, но решением судейского комитета его оставили в профессии. Человек физически и ментально находится в хорошей форме и ещё может принести много пользы. А вопрос, где его лучше использовать — в РПЛ или работе с молодёжью — будет решаться руководством. Так что от возрастных цензов как таковых мы уходим. Другое дело, что, например, во Второй лиге мы не можем держать судей до 40 лет. Просто потому что ФНЛ является лигой развития для молодых.

— Допускаете, что Безбородов и в следующем сезоне продолжит работу на высшем уровне?

— Безбородов — это уникальная ситуация. Никто не знает, сколько ещё он сможет держать этот уровень. Все смотрят на Владислава и поражаются его форме. Человек из года в год один из лучших или лучший в плане физической готовности и понимания игры. Мы перед ним никаких искусственных ограничений не ставим. Безусловно, у него есть желание провести 300-й матч в РПЛ. У меня есть ощущение, что Владислав хотел бы уйти на пике. Чтобы люди сказали: «А ведь он же ещё мог судить и судить». Это ему решать, но мне кажется, Владислав именно так и сделает. А когда — решать ему. Это наверняка будет очень сложное решение, — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.