«Акрон» — «Динамо»: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го тура РПЛ начнётся в 15:00

Сегодня, 3 августа, состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между тольяттинским «Акроном» и московским «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Шадыханов из Москвы. Стартовый свисток раздастся в 15:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Напомним, «Акрон» заработал три очка после первых двух туров и занимает девятое место в турнирной таблице. «Динамо» идёт на второй строчке, одержав на старте две победы и набрав шесть очков.
Отметим, что это будет первый домашний матч для «Акрона» в РПЛ в истории клуба. «Солидарность Арена» является домашним стадионом новичка лиги в нынешнем сезоне.
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